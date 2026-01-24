Haberler

Van'da Yiyecek Sıkıntısı Çeken Domuzlar Kırsal Mahalle Yakınlarına İndi
Güncelleme:
Başkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban domuzları, kırsal Özpınar Mahallesi çevresine indi. Domuzlar, bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Başkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban domuzları, kırsal Özpınar Mahallesi yakınlarına indi. Sürü halinde gezen domuzlar, seyir halindeki aracın sürücüsü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre arıcın önünde koşan domuzlar daha sonra karlı bölgede gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

