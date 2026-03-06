Haberler

Van'ın İran sınır hattındaki askeri üs bölgelerinde 4 metre karla mücadele

VAN'ın Başkale ilçesindeki askeri üs yollarının, yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleri nedeniyle ulaşıma kapanmasının ardından, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

VAN'ın Başkale ilçesine bağlı İran sınır hattında kışın karla kapanan askeri üs bölge yollarının açılması için yoğun çalışma yürütülüyor. Ekipler, tipinin de etkisiyle yer yer 4 metreyi aşan kar kütleleri arasında güçlükle ilerliyor.

Başkale'de yağan kar sonrası ulaşıma kapanan rakımı yüksek askeri üs bölge yollarının açılması için, Büyükşehir Belediyesi'nin karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. İlçeye bağlı İran sınır hattındaki Sualtı Mahallesi'nde, askeri üs bölge yollarında sürdürülen çalışmalarda kar kalınlığı yer yer 4 metreyi buluyor. İş makineleriyle, bazı bölgelerde kardan tüneller açılarak güçlükle ilerlenebiliyor. Yetkililer, kardan kapanan yolların kısa sürede ulaşıma açılacağını söylüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
