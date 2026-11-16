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BASK ve AES Başkanı Öğretici, MEB Özel Eğitim Genel Müdürü Otrar'ı ziyaret etti

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BASK ve AES Başkanı Öğretici, MEB Özel Eğitim Genel Müdürü Otrar'ı ziyaret etti
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BASK ve AES Genel Başkanı Öğretici, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Otrar'ı ziyaret etti. Görüşmede PDR norm kadrosundan özel eğitim uygulamalarına kadar sahadaki sorunlar ve beklentiler paylaşıldı.

(ANKARA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikası (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar'ı ziyaret etti.

Anadolu Eğitim Sendikası'ndan (AES) yapılan açıklamada Öğretici'nin, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Otrar'ı ziyaret ettiği, görüşmede PDR norm kadrosundan özel eğitim uygulamalarına kadar sahadaki temel sorunlar ve beklentilerin paylaşıldığı aktarıldı.

Açıklamada, AES'in eğitime, öğrencilere ve eğitim çalışanlarına değer katacak çalışmalara devam edeceği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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