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BASK ve AES Başkanı Öğretici, MEB'in sınav sisteminin kilitlendiğini ileri sürdü

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BASK ve AES Başkanı Öğretici, MEB'in sınav sisteminin kilitlendiğini ileri sürdü
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BASK ve AES Başkanı Öğretici, MEB'in Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin teknik altyapı yetersizliği nedeniyle kilitlendiğini ileri sürdü. Öğretici, sisteme giriş yapılamadığını ve devamsızlık verilerinin işlenemediğini belirterek MEB'den aksaklıkları acilen gidermesini istedi.

(ANKARA) - BASK ve AES Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, MEB'in Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin teknik altyapı yetersizliği nedeniyle kilitlendiğini ileri sürerek, "MEB, teknik aksaklıkları acilen gidermeli ve okulları mağdur eden bu tabloyu bir an önce düzeltmelidir" açıklamasını yaptı.

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) ve Anadolu Eğitim Sendikası (AES) Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Okul ziyaretlerimizde idareci ve öğretmenlerimizden aldığımız geri bildirimler net: MEB'in yeni Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) teknik altyapı yetersizliği nedeniyle kilitlenmiş durumdadır. Sisteme giriş yapılamamakta, devamsızlık verileri dahi işlenememektedir. Altyapısı olgunlaştırılmadan, saha gerçekleri gözetilmeden yürürlüğe konulan her ani uygulama eğitim çalışanlarımızın omzundaki yükü artırmaktadır. MEB, teknik aksaklıkları acilen gidermeli ve okulları mağdur eden bu tabloyu bir an önce düzeltmelidir."

Kaynak: ANKA
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