Başiskele'deki Atık Yakıt Tesisi İkinci Kez Yangınla Sarsıldı
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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisi, 2 gün içinde ikinci kez yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde 2 gün önce yanan atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisinde yeniden yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesi ile söndürüldü.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel
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