Üye Girişi
Haberler
Başiskele'deki Atık Yakıt Tesisi İkinci Kez Yangınla Sarsıldı

Başiskele'deki Atık Yakıt Tesisi İkinci Kez Yangınla Sarsıldı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisi, 2 gün içinde ikinci kez yangın çıktı. İtfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde 2 gün önce yanan atıktan türetilmiş yakıt hazırlama tesisinde yeniden yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

Başiskele İtfaiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title