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Kocaeli'de uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 80 metrelik uçuruma devrildi. Kazada yaralanan 18 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Yuvacık Yakacık Mahallesi Ulu Önder Caddesi'nde T.Ş'nin (18) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kaldırımı ve demir korkulukları aşarak ağaçlık alanın da bulunduğu uçuruma devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaklaşık 80 metrelik uçuruma devrilen otomobilde yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle patika yoldan taşınarak ambulansa alındı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / İbrahim Aktaş
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