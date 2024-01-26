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Başiskele'de Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde D-100 Karayolu'ndan yol ayrımına bağlanırken bariyerlere çarpan otomobilde meydana gelen kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde D-100 Karayolu'ndan yol ayrımına bağlanırken bariyerlere çarpan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. D-100 Karayolu Ankara istikametinde seyir halinde olan İbrahim Uyanık idaresindeki 41 APU 450 plakalı otomobil, yan yola bağlanacağı sırada yol ayrımındaki bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yolda yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde otomobil sürücüsü İbrahim Uyanık ve arka koltuktaki yolcu Abdullah Yabar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer yolcu Caner Ö. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, incelemenin ardından cenazeler Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Başiskele Kocaeli Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

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