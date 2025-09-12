Haberler

Başiskele'de Lojistik Deposunda Yangın!

Başiskele'de Lojistik Deposunda Yangın!
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bir lojistik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda yangın çıktı. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürerken, gökyüzünü siyah duman sardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
