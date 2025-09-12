Başiskele'de Lojistik Deposunda Yangın!

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde lojistik deposunda yangın çıktı. Ekiplerin alevleri söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın, saat 05.00 sıralarında Başiskele ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahalesi sürerken, gökyüzünü siyah duman sardı.