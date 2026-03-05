Haberler

İSU, Başiskele'nin altyapısına geçen yıl 459 milyon liralık yatırım yaptı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Başiskele ilçesinde 2025 yılı yatırım programı çerçevesinde toplam 459 milyon liralık altyapı yatırımları yaptı. Altyapı kapasitesi güçlendirilirken, 73 kilometreyi aşan yeni hat imalatı gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, geçen yıl Başiskele ilçesinde 459 milyon liralık altyapı yatırımı gerçekleştirdi.

İSU'dan yapılan açıklamada, 2025 yılı yatırım programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla ilçenin altyapı kapasitesinin önemli ölçüde güçlendirildiği belirtildi.

Başisekele'de yıl boyunca toplam 73 kilometreyi aşan altyapı hattı yapıldığı aktarılan açıklamada, "48 bin 228 metre içme suyu, 19 bin 831 metre kanalizasyon ve 5 bin 143 metre yağmur suyu hattı tamamlandı. Bu yatırımlarla Başiskele'ye toplam 459 milyon lira tutarında altyapı kazandırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, imara yeni açılan bölgelerde de modern altyapı imalatları gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Başiskele'nin büyüyen yapısına paralel olarak vatandaşlara sağlıklı, kesintisiz ve yüksek standartlarda içme suyu temin edilmesi amacıyla 48 bin 228 metre yeni içme suyu hattı imalatı gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında kullanım ömrünü tamamlamış ve arıza riski taşıyan hatlar yenilenerek sistem altyapısı modernize edilirken, yeni yerleşim alanlarının su ihtiyacı güçlü ve sürdürülebilir bir altyapı vizyonuyla güvence altına alındı. Gerçekleştirilen yatırımlarla Başiskele'nin içme suyu altyapısı yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin şehircilik perspektifine uygun şekilde planlanarak daha dirençli ve güvenli bir yapıya kavuşturuldu."

Altyapı yatırımları kapsamında su depolama kapasitesinin de güçlendirildiği vurgulanan açıklamada, ilçedeki yatırımların 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Kerim Yavuz
