Başiskele Belediyesi'nden Arıcılara Malzeme Desteği

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, arıcılık kursunu tamamlayan kursiyerlere malzeme desteği sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) tarafından Yuvacık Kurs Merkezi'nde düzenlenen arıcılık kursu tamamlandı.

Özlü de kursiyerlerin mezuniyet heyecanına ortak oldu. Özlü, kursiyerlere üretime adımlarını atabilmeleri için ilk kovanlarını ve tulumlarını hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özlü, burada yetişen her bir arıcının hem geleceğine hem de ülkenin üretim gücüne katkı sunacağını belirterek, hayırlı ve bereketli üretimler diledi.