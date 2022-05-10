Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı (2)
Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
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TOPRAĞA VERİLDİŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'nin Resulayn kentinden ateşlenen merminin başına isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Yusuf Yücel, Ceylanpınar Asri Mezarlığı'na defnedildi.
ŞANLIURFA (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİ
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'nin Resulayn kentinden ateşlenen merminin başına isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Yusuf Yücel, Ceylanpınar Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze merasiminde yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, -
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel