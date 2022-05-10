Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı (2) - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı (2)

Demirören Haber Ajansı - Ali Leylak - Güncel
 - Güncelleme:
Başına yorgun mermi isabet eden Yusuf kurtarılamadı (2)

TOPRAĞA VERİLDİŞanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'nin Resulayn kentinden ateşlenen merminin başına isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Yusuf Yücel, Ceylanpınar Asri Mezarlığı'na defnedildi.

ŞANLIURFA (DHA) - TOPRAĞA VERİLDİ

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'nin Resulayn kentinden ateşlenen merminin başına isabet etmesi nedeniyle hayatını kaybeden Yusuf Yücel, Ceylanpınar Asri Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze merasiminde yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, -


Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Asri Mezarlığı, Şanlıurfa, Resulayn, Suriye, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title