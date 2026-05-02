Basın Konseyi, "Dünya Basın Özgürlüğü" Ödülünü Merdan Yanardağ, Tele2 Çalışanları ve Onlar Tv Ekibine Verdi

(ANKARA) - Basın Konseyi, "Dünya Basın Özgürlüğü" ödülünü Merdan Yanardağ ve Tele2 çalışanları ile ONLAR TV ekibine verdi.

Basın Konseyi, İstanbul Pera Müzesi'nde düzenlenen ödül töreninde "Dünya Basın Özgürlüğü" ödülünü; Merdan Yanardağ, Tele2 çalışanları ile ONLAR TV ekibine verdi. Tele2 adına ödülü alan Süleyman Sarılar, şunları kaydetti:

"Bu ödülü bize layık gören başta Basın Konseyi olmak üzere bizimle dayanışma gösteren tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu bizim için anlamlı. Tele1'e daha Merdan Yanardağ gözaltındayken el konuldu ve sonrasında ayrıldığımızda susmayacağız demiştik, susmadık. Bir yol bulacağız demiştik, bir yol bulduk. Tele2'de halkın gerçekleri öğrenme hakkına hizmet için gerçekleri haykırmaya devam edeceğiz. Susmayacağız. Susmayacağız."

"Toplumu özgürleştirmek için kendi adımıza da özgürlük istiyoruz"

ONLAR TV adına söz alan Barış Terkoğlu ise şunları söyledi:

"Bu anlamlı ödülü bize verdiğiniz için teşekkür ederiz. Basın özgürlüğü adına zor bir zamandayız. Ama şunu bilen bir kuşağız: Bir toplumda özgürlük varsa herkes için vardır. Özgürlük yoksa hiç kimse için yoktur... Hepimiz aynı gemideyiz. Hiç birimizin özgürlüğü birbirinden bağımsız değil. O yüzden biz gerçekten de bir toplumu özgürleştirmek için kendi adımıza da özgürlük istiyoruz."

Kaynak: ANKA