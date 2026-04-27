Basın İlan Kurumunun atölyesine katılan genç gazeteciler 15 Temmuz'un manşetini atacak

Basın İlan Kurumu (BİK), iletişim fakültesi öğrencilerinin kriz dönemlerinde doğru, hızlı ve sorumlu habercilik refleksi kazanmalarına katkı sağlamak amacıyla "15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi" programını hayata geçiriyor.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yılında "Hafızayı Koru, Hakikati Yaz" temasıyla ülke genelinde 7 bölgeyi temsilen, 7 üniversiteyle işbirliği içerisinde atölye düzenlenecek.

Teori ve uygulamayı bir araya getiren gazetecilik atölyesinin ilk bölümünde, "medya etiği ve sorumlu yayıncılık", "dezenformasyonla mücadele", "kriz ve olağanüstü durumlarda hızlı ve doğru haber üretimi" ile "haber" ve "kaynak doğrulama" başlıklarında akademisyenler ile deneyimli gazetecilerce teorik eğitimler verilecek.

İkinci bölümde ise öğrenciler gerçek bir haber üretim sürecini deneyimleyip, haber yazımı, görsel kullanımı, manşet oluşturma ve gazete birinci sayfasının tasarlanması aşamalarından meydana gelen uygulamalı çalışmayı yapacak.

Gazetenin birinci sayfası baskıya hazırlanacak

Her biri 5 kişiden oluşan gruplar halinde çalışacak katılımcılar, deneyimli gazeteciler ve dizgi ekiplerinin rehberliğinde 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni anlatan gazetenin birinci sayfasını baskıya hazır hale getirecek.

Özellikle kriz ve olağanüstü dönemlerde medyanın üstlendiği kritik rolü genç kuşaklara aktarmayı amaçlayan çalışma, aynı zamanda doğru bilgi, etik yayıncılık ve sorumlu haberciliğin önemine dikkati çekiyor.

Çalışma, genç gazeteci adaylarının demokrasi, milli birlik ve toplumsal sorumluluk temelli bir gazetecilik bilinci geliştirmesini de hedefliyor.

"15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi"nin ilk programı 29 Nisan Çarşamba günü Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda yapılacak.

Atölye çalışması, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi İletişim Fakülteleri'nde düzenlenecek etkinliklerle devam edecek.