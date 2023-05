Basın: ABD'de Demiryoluyla Taşınan Yaklaşık 27 Ton Patlayıcı Kimyasal Kayboldu

NEW YORK, 23 Mayıs (Xinhua) -- The New York Times, hem gübre olarak hem de patlayıcı yapımında kullanılan bir kimyasal madde olan ve yaklaşık 27 ton ağırlığındaki amonyum nitratın, Nisan ayında ABD'de demiryolu ile sevk edilirken kaybolduğunu ve hala bulunamadığını yazdı.