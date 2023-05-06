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Başıboş köpek rezaleti devam ediyor! Şimdi de bebeklere saldırıyorlar

Başıboş köpek rezaleti devam ediyor! Şimdi de bebeklere saldırıyorlar

Güncel Haberler

Hatay'da başıboş sokak köpeği, caddede 11 aylık bebeği kafasından ve yanağından ısırdı. Duruma müdahale etmek isteyen anne de yaralanırken olay, sosyal medyada da tepki çekti.

Başıboş sokak köpeklerinin saldırıları her geçen gün daha fazla gündeme gelirken son olarak yaşanan olay ise büyük yankı uyandırdı.

ÖNCE BEBEĞİ SONRA ANNESİNİ YARALADI

Hatay'da sokakta gezen başıboş bir köpek, 11 aylık bebeğe saldırdı. Bebeğin kafasından ve yanağından yaralandığı öğrenilirken, olaya müdahale etmek isteyen anne de hastanelik oldu.

TEPKİ ÇEKTİ

Yaşanan acı olay sosyal medyada da tepki çekti. Kullanıcılar bu soruna bir an önce çözüm bulunması gerektiğini belirtip, yetkililere seslendi.

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Sokak Köpeği Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

o zen:

yahu koskoca devletin kısırlaştırma ilaçları neden bi işe yaramıyor. İstanbulda 30 yıldır köpekleri kısırlaştırıyor. Onlar dahada çok çoğalıyor. Köpekler eziyet çekiyor. Artık yeter. Pitbul gibi saldırgan köpekler kesinlikle ülkeye sokulmamalı

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