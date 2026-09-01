Ankara'da Başıboş Eşek Çekiciyle Otoparka Götürüldü, Sahibine 1246 Lira Ceza
Ankara'nın Altındağ ilçesinde kaybolan eşeği trafikte başıboş bulunarak çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü. Sahibi Orhan Figan, sosyal medyada gördüğü video sayesinde eşeğini buldu ve 1246 lira ceza ödeyerek teslim aldı.
ANKARA'da trafikte başıboş halde bulunan eşek, çekici ile otoparka götürüldü. Eşeğin sahibine 1246 lira para cezası uygulandı.
Altındağ ilçesinde besicilik yapan Orhan Figan'ın eşeği 2 gün önce kayboldu. Eşeği arayan ancak bulamayan Figan, Özal Bulvarı'na çıkan başıboş hayvanın çekici ile yediemin otoparkına götürüldüğünü öğrendi. Orhan Figan, 1246 lira ceza ödeyerek eşeğini teslim aldı. Figan, eşeğinin yerini sanal medyada gördüğü video sayesinde öğrendiğini belirterek, eşeğine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı