Ankara'da Başıboş Eşek Çekiciyle Otoparka Götürüldü, Sahibine 1246 Lira Ceza

ANKARA'da trafikte başıboş halde bulunan eşek, çekici ile otoparka götürüldü. Eşeğin sahibine 1246 lira para cezası uygulandı.

Altındağ ilçesinde besicilik yapan Orhan Figan'ın eşeği 2 gün önce kayboldu. Eşeği arayan ancak bulamayan Figan, Özal Bulvarı'na çıkan başıboş hayvanın çekici ile yediemin otoparkına götürüldüğünü öğrendi. Orhan Figan, 1246 lira ceza ödeyerek eşeğini teslim aldı. Figan, eşeğinin yerini sanal medyada gördüğü video sayesinde öğrendiğini belirterek, eşeğine kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı