Emekli polis ormanda gezerken bulmuştu! Başı ve kolları olmayan cesette 'bıçak' detayı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir ormanda bulunan, başı ile kolları olmayan cesede ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı. İlk incelemeye göre cesedin kollarının bıçak ile kesildiği belirlendi.

Feci olay, dün akşam saatlerinde Santral Mahallesi 3270 Sokak'ta meydana geldi. Ailesi ile gezintiye çıkan emekli polis Faruk Çavuş, yol kenarındaki ormanda ceset görünce durumu polise bildirdi. İhbarla gelen ekipler, cesedin 40 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu ve başı ile kollarının bulunmadığını belirledi.

KOLLARI BIÇAK İLE KESİLMİŞ

Çıplak olduğu da görülen ceset, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İlk incelemeye göre; cesedin kollarının bıçak ile kesildiği belirlendi.

Polis kayıp müracaatlarını inceleyip, cesedin kime ait olduğunu belirlemeye çalışıyor.