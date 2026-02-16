Haberler

Başçiftlik Belediyesince cadde, sokak, meydan ve park temizliği yapıldı

Başçiftlik Belediyesince cadde, sokak, meydan ve park temizliği yapıldı
Güncelleme:
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde cadde, sokak, meydan ve park temizliği yapıldı. Belediye ekipleri, kış manzaralarına rağmen vatandaşların parklarda vakit geçirmesi için alanları temizledi.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde cadde, sokak, meydan ve park temizliği yapıldı.

Başçiftlik Belediyesi ekiplerince cadde, sokak, meydan ve park alanları yıkanarak temizlendi

Kış ve kar manzaralarının hala görüldüğü ilçede güneşli havanın etkisiyle vatandaşlar park ve bahçelerde vakit geçirdi.

Belediye Başkanı Şaban Bolat, "İlçemizdeki cadde, sokak, meydan ve parklarda ekiplerimizce temizlik çalışması yapıldı." dedi.

