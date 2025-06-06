Başçiftlik'te Modern Mezbahada Kurban Kesim Hizmeti

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 2021 yılında yapılan ve modern sistemlerle donatılan mezbahada kurban kesim hizmeti veriliyor.

Kesim, Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan listeye göre gerçekleştiriliyor. Kurban sahipleri mezbaha yanında kurulan bekleme alanında sırasını bekleyebiliyor.

Mezbahada kurbanlık kesildikten sonra hisse sahiplerinin evlerine de bırakılabiliyor.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yapılan mezbahanın dört yıldır bölgeye hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mezbahaya canlı getirilen kurbanları, veteriner hekim kontrolünde kesip paylama işlemini yaparak hisse sahiplerinin evlerine kadar götürüyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetten oldukça memnun."