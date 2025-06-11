Başarılı Öğrenciye Teleskop Hediyesi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden İklim Bilgili'yi başarılarından dolayı kutlayarak teleskop hediye etti.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda birincilik elde eden öğrenciye teleskop hediye etti.

Yalçın, sınavda 80 sorunun tamamına doğru yanıt veren İklim Bilgili'yle makamında bir araya geldi.

Bilgili'yi başarısından dolayı kutlayan Yalçın, uzay mühendisliği hayali dolayısıyla öğrenciye teleskop hediye etti.

Kaynak: AA / Mahmut Tuncay - Güncel
ABD'de iç savaş sesleri! Los Angeles'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi

ABD'de iç savaş sesleri! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okul kantininde haç işaretli bilekliğe velilerden tepki

Okul kantininde skandal bileklik! Veli görür görmez kayda aldı
Anderson Talisca'dan ayrılık haberlerine zehir zemberek tepki

Açıklama yapmak zorunda kaldı! Talisca'dan gece yarısı olay tepki
Ferdi Zeyrek'in cenazesini Özgür Özel defnetti

Kardeşe, dosta son veda!
Rusya, Karabağ'ı resmen Azerbaycan toprağı olarak tanıdı

Rusya resmen ilan etti! O bölge Azerbaycan toprağı olarak tanındı
Annesini bıçaklayıp boğazını kesti

Kebapçıda dehşet! Annesini bıçaklayıp boğazını kesti
Cevdet Yılmaz'dan CHP kurultay davasına ilişkin açıklama: İki alternatif var

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan gündem yaratan CHP çıkışı
Cenaze töreninin önüne geçen görüntü! Kılıçdaroğlu alana alkışlarla girdi

Cenaze töreninin önüne geçen görüntü!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.