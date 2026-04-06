Başakşehir'de bir kişi silahlı saldırıda yaralandı

Başakşehir'de bir kişi kafede oturduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Mercedes Bulvarı'nda bir kafede oturan C.T'ye, yüzü maskeli bir kişi silahla ateş etti.

Saldırıda, C.T. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde çalışmalarını tamamlayan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.