Başakşehir'de yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi

Başakşehir'de seyir halindeyken yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Başak Mahallesi 5. Cadde'de ilerleyen 34 CSB 570 plakalı sunta yüklü kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü kendi imkanıyla araçtan çıkarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yol kenarındaki otlara da sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Kamyonetin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.