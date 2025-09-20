Haberler

Başakşehir'de Sanayi Sitesinde Yangın Çıktı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Deparko Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz belirlenmedi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı - Güncel
