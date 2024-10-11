Savaş Oyunlarının Etkisinde Kalmış Genç, 3 Kişiyi Bıçakladı

-Savaş oyunlarının etkisinde kalmış; saldırının rüyasını görmüş

Vehbi DEMİR - Özcan KILIÇ / İSTANBUL, - BAŞAKŞEHİR'de 17 yaşındaki M.G. bir bezle yüzünü kapatarak eline aldığı bıçakla önüne çıkan kişilere saldırdı. 3 kişinin yaralandığı saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerinden kaçan saldırgan ise evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İfadesi ortaya çıkan M.G.'nin oyunların etkisinde kalarak 3 kişiyi bıçakladığı öğrenildi.

Olay, Kayaşehir Şehit Mustafa Bozoklu Caddesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu M.G. caddede bir süre dolaştıktan sonra bez ile yüzünü örttü. Ardından yanında bulunan bıçağı çıkartarak rastgele pastanede oturan H.F.E.'ye saldırarak bıçakladı. Saldırgan daha sonra caddeye doğru koşarak kaldırımda yürüyen karı kocaya saldırdı. Bu saldırıda S.Y.'de sırtından bıçaklandı.

OKULA GİRMEYE ÇALIŞTI

M.G., koşarak önüne çıkan E.Ç.'yi bıçakladıktan sonra caddede bulunan okula girmeye çalıştı. Okul kapısının kapalı olması nedeniyle okula giremeyen saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan E.Ç., S.Y., H.F.E. ambulanslarla hastaneye götürülürken, yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptıktan sonra kimliğini belirlediği bıçaklı saldırganı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNCE HAZIRLANDI

M.G., saldırıdan önce olay yerinde bulunan bir noktada çantasından bıçağı ve bir bez parçası alarak hazırlık yaptı. Sonrasında rastgele önüne çıkan 3 kişiyi bıçakladı. M.G.'nin hazırlandığı, kafede oturan bir kişiye bıçakla saldırıp yaralaması ve kaldırımda yürüyen bir kişiye de bıçakla saldırması güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

OYUNLARIN ETKİSİNDE KALMIŞ

Emniyette sorgulanan şüpheli M.G. ifadesinde, sürekli bilgisayar ve telefondan savaş oyunları oynadığı, oyunu bırakıp gerçek hayatta oyunlar oynamasına dair rüyalar gördüğünü söyledi. Olayın gerçekleştiği gün yine aynı rüyayı gördüğünü söyleyen M.G. uyandıktan sonra mutfaktan bıçak alarak dışarı çıktğını aktardı. Özelikle bir hedefe seçmediğni dile getiren şüpheli saldırgan dışarda kafede oturan şahısları görmesi üzerine bıçakla yaraladığını itiraf etti. Şüpheli saldırgan M.G'nin ifadesinde, oyunlarda olduğu gibi gerçek hayatta şahısların kendisine saldıracağı düşüncesiyle bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.