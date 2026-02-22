Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada

BAŞAKŞEHİR'de iftarın ardından iki grup arasında ramazan etkinlik çadırında başlayan kavga sokakta devam etti. Yaşanan arbede çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Millet Bahçesi'nde ramazan etkinliklerinin gerçekleştirildiği çadırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sokakta kavgaya dönüştü. Arbede yoldan geçen kişilerin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı