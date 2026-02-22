Haberler

Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada

Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir Millet Bahçesi'ndeki ramazan etkinliklerinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR'de iftarın ardından iki grup arasında ramazan etkinlik çadırında başlayan kavga sokakta devam etti. Yaşanan arbede çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Başakşehir Millet Bahçesi'nde ramazan etkinliklerinin gerçekleştirildiği çadırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sokakta kavgaya dönüştü. Arbede yoldan geçen kişilerin araya girmesiyle son buldu. Yaşananlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt

Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
5 kuruşluk bilet İzmir takımlarını karşı karşıya getirdi! Cevap çok ağır oldu

Rakipleri biletleri 5 kuruş yapınca cevapları çok ağır oldu
Dubai'de tatil yapan Demet Akalın'ın dev tektaşı gündem oldu

Demet Akalın'ın bu fotoğrafında herkes aynı şeye baktı
Maymun Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı

Punch peluş oyuncağını bıraktı, yerine bakın ne aldı
Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt

Galatasaray'ın tarihi restine TFF'den tek cümlelik yanıt
Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın Karaoğlan ne yanıt verdi

Galatasaray'ın iptal edilen golünü sordular! Bakın ne yanıt verdi
Cristiano Ronaldo'dan merak edilen geleceği hakkında açıklama

Cristiano Ronaldo kariyerini sürdüreceği yeri açıkladı