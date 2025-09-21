Haberler

Başakşehir'de Plastik Atölyesinde Yangın Söndürüldü

Başakşehir'de bulunan plastik malzeme üretim atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle atölyede büyük çapta hasar meydana geldi.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde, Esot A1 Blok Sokak'ta bulunan plastik malzeme üretim atölyesinin 2. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangına, ekipler 3 farklı noktadan müdahale etti.
Diğer ilçelerden gelen çok sayıda takviye itfaiye ekibinin desteğiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Daha sonra soğutma çalışması yapıldı.
Yangın nedeniyle atölyede büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel
