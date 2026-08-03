Kayan Otomobili Vatandaşlar Durdurdu

Başakşehir'de park halindeyken kayan otomobilin durdurulma anı araç kamerasınca kaydedildi.

Başak Mahallesi Süleyman Çelebi Caddesi'nde park halinde bulunan otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yokuş aşağı hareket etti.

Bu sırada caddeden geçen bir sürücü, kendi aracını durdurarak geri kayan otomobile yöneldi.

Araç kapılarını açmayı başaramayan sürücü, çevredekilerin yardımıyla kayan otomobili diğer araçlara çarpmadan durdurdu.

Olay anı bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, park halindeki otomobilin geriye doğru kayması, bu sırada aracıyla seyir halinde olan bir sürücünün ve çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: AA