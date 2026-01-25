Haberler

Başakşehir'de park halindeki tırın kayarak 5 araca çarpması kameralara yansıdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başakşehir'de park halindeki bir tır, kayarak yol kenarındaki 5 araca çarptı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Başakşehir'de park halindeki tırın kayarak 5 araca çarpması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Başak Mahallesi Gülbahçe Sokak'ta bir tır park edildikten sonra henüz belirlenemeyen nedenle kaymaya başladı.

Kayan tır, kaldırıma çıktıktan sonra sokakta bulunan 5 araca çarparak durdu.

Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.

Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, park halindeki tırın kayması ve araçlara çarpması yer alıyor.

Ayrıca sokakta bulunan bir kişinin de son anda aracına binip tırdan kaçtığı görülüyor.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti

Evli kadın yasak ilişki yaşadığı sevgilisini bıçak ve satırla katletti
Kayıp olarak aranıyordu, kara gömülmüş araçtan cesedi çıktı

Kara gömülmüş otomobilde korkunç manzarayla karşılaştılar
ICE karşıtı protestolarda şoke eden iddia: Görevlinin parmağını ısırarak kopardılar

Protestolarda, polisin parmağını ısırarak kopardı
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin

Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
5 günlük bebeği engelli bırakan vicdansız hemşire teslim oldu

Vicdansız hemşire için hesap vakti
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi