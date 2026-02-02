Haberler

Başakşehir'de sanayi sitesinde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, oto tamirhanesi olarak kullanılan dükkanlarda büyük hasara yol açtı.

Başakşehir'de bulunan İkitelli Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sanayi sitesi 5. Sokak'ta, içerisinde 3 oto tamirhanesi bulunan 2 katlı iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, çevreye yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin daha etkili çalışabilmesi için sanayi sitesine girişler bir süre kapatıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın, etraftaki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, oto tamirhanesi olarak kullanılan dükkanlarda büyük çaplı hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Adem Koç - Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
Altında çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük

4. günde de çöküş sürüyor! Kayıp çok büyük
Milli yıldızımız Alperen Şengün 2026 NBA All-Star'da yok

Milli yıldızımız Alperen'e büyük şok