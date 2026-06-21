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Başakşehir'de otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Başakşehir'de otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, çevre ilçelerden takviye istendi.

Başakşehir'de otluk alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Eski İstanbul Caddesi'nde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler nedeniyle çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri istendi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / İrem Demir
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