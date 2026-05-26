Başakşehir'de markette çıkan kavgaya ilişkin 3 kişi yakalandı

Başakşehir'de bir markette meydana gelen kavgaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Mayıs'ta bir markette meydana gelen silahlı ve bıçaklı kavga ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Yapılan incelemede, market çalışanı M.İ'nin (20), iş yerine gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından tehdit edilerek zorla dışarı çıkarılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Yaşanan arbede sırasında M.İ'nin market içerisinden aldığı bıçakla M.H.O'yu ağır yaraladığı, olay sonrası M.H.O (38) ve S.O'nun (40) olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada şüpheliler aynı gün yakalanırken, yaralı olan M.H.O. hastaneye sevk edildi.

Çalışmaların devamında, olayın M.H.O'nun eşinin marketten aldığı bir ürünün iade talebinin reddedilmesi üzerine çıktığı anlaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.İ ve S.O. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.H.O serbest bırakıldı.