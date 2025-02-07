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Başakşehir'de Kauçuk Atölyesinde Yangın

Başakşehir'de Kauçuk Atölyesinde Yangın
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Başakşehir'de bir kauçuk atölyesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi de sevk edildi. Atölyede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Başakşehir'de 2 katlı kauçuk atölyesinde çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi'nde bulunan Başakşehir Çevre Sanayi Sitesi 3. Blok'taki 2 katlı kauçuk atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Atölyenin çatısında mahsur kalan 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İtfaiyenin 66 personel ve 19 araçla yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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