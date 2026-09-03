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Başakşehir'de İstinat Duvarı Göçtü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 4 Gözaltı

Başakşehir'de İstinat Duvarı Göçtü: 1 İşçi Hayatını Kaybetti, 4 Gözaltı
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Başakşehir Şamlar'da bir inşaatın istinat duvarının göçmesi sonucu toprak altında kalan iki işçiden biri olan Ferdi Yağşı yaşamını yitirdi. Diğer işçi sağ olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inşaatın müteahhidinin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.

(İSTANBUL) Başakşehir Şamlar'da bir inşaatın istinat duvarının göçmesi sonucu toprak altında kalan iki işçiden biri yaşamını yitirdi. Ekipler bir işçiyi sağ olarak kurtardı. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Son aylarda yapılaşmanın yoğunlaştığı Sazlıdere Barajı yakınında bulunan Başakşehir Şamlar'da bu sabah bir inşaatın istinat duvarı göçtü. Toprak altında kalan iki işçiden Ferdi Yağşı yaşamını yitirdi. İtfaiye ve diğer kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle göçükten sağ olarak çıkarılan diğer işçi ise Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inşaatın müteahidinin da aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Kaynak: ANKA
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