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Başakşehir'de Genç Aktivistler Filistin İçin Araç Konvoyu Düzenledi

Başakşehir'de Genç Aktivistler Filistin İçin Araç Konvoyu Düzenledi
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Başakşehir'de Genç Aktivistler grubu, Filistin halkına destek vermek amacıyla 50 araçla konvoy oluşturdu. Açıklamalarda bulunan Mislina Nur Badem, Filistinli kardeşlerin özgürlük mücadelesine dikkat çekerek, zulme karşı durulması gerektiğini vurguladı. Etkinlikte oyuncu-aktivist Yaşar Alptekin de İsrail menşeli ürünlerin boykot edilmesine çağrıda bulundu.

Başakşehir'de Genç Aktivistler grubu üyeleri, Filistin halkına destek vermek için araçlarıyla konvoy oluşturdu.

Etkinlik dolayısıyla yaklaşık 50 araç, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Mislina Nur Badem, Filistin halkının bir an önce özgürlüğüne kavuşması için tüm insanlığın mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Filistin'deki zulüm bitene kadar tepkilerini dile getirmeyi sürdüreceklerini vurgulayan Badem, "Filistinli Müslüman kardeşlerimiz, adil bir yaşam hakkı ve özgürlük mücadelesinde yalnız değildir. Çocuklar, anneler ve babalar, bir gelecek umuduyla yaşama hakkına sahiptir. Bu acıya artık son vermek insanlığın ortak sorumluluğudur. Bizler, adalet ve özgürlüğün savunucusu olarak, Gazze'deki haksızlıkların son bulması için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Etkinliğe katılan oyuncu-aktivist Yaşar Alptekin de gazetecilere, Müslüman olmayan halkların bile Filistin'deki İsrail zulmüne tepki gösterdiğini ifade etti.

Alptekin, herkesi İsrail menşeli ürünleri boykot etmeye çağırdı.

Açıklamanın ardından motosikletli grupların da katılımıyla oluşturulan araç konvoyu Başakşehir Millet Bahçesi'ne kadar ilerleyerek, burada etkinliği sonlandırdı.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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