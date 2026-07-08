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Başakşehir'de trafik denetimlerinde 613 bin 87 lira para cezası

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İstanbul Emniyeti'nin Başakşehir'de 3-5 Temmuz'da dron destekli yaptığı trafik denetimlerinde 248 araca toplam 613 bin 87 TL idari para cezası kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

Başakşehir'de dron destekli trafik denetimlerinde 248 araca 613 bin 87 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünce Başakşehir'de 3-5 Temmuz'da dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerde 650 kişi, 296 araç ve 120 motosiklet kontrol edildi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 248 araca 613 bin 87 TL idari para cezası uygulandı, 2 araç trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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