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Başakşehir'de drift yapan sürücüye para cezası

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Başakşehir'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 140 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu ve aracı trafikten men edildi.

Başakşehir'de drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin aracıyla drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, Bahçeşehir Mahallesi'nde bir araç sürücüsünün drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Aracın plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen sürücü F.N. ekiplerce yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesince 140 bin lira idari para cezası kesildi.

Ehliyetine 60 gün el konulan sürücünün kullandığı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel
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