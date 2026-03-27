İstanbul'da 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi
Başakşehir'de 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralıların olduğu belirtildi. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Başakşehir'de 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralıların olduğu belirtildi.
TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli mevkisinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.
Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, kazada yaralananlara sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale ediliyor.
Kaynak: AA / Adem Koç