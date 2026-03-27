Haberler

İstanbul'da 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İkitelli mevkisinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı jandarma personeli, 8'i mahkum olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Başakşehir'de 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazasında 6'sı jandarma personeli, 8'i mahkum olmak üzere 14 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Edirne istikameti İkitelli mevkisinde 4 cezaevi nakil aracının karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, UMKE, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

Kazada 6'sı jandarma görevlisi, 8'i mahkum olmak üzere toplam 14 kişi yaralandı.

Polis ekipleri, şerit çekerek bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun 2 şeridinin trafiğe kapanması sonucu bölgede yoğunluk yaşandı.

Öte yandan, kazanın, mahkumların duruşmanın ardından cezaevine nakledilirken meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

