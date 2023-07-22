Başakşehir Belediyesi Şahintepe Mahallesi'nde yeni bir kentsel yenileme projesine başladı

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Şahintepe Mahallesi'nde yeni bir kentsel yenileme projesine başladıklarını duyurdu. Proje kapsamında vatandaşların bireysel veya ada bazlı inşaatlarını yapabilmeleri için gerekli süreçler işletilecek.

Başakşehir Belediyesi, kentsel yenilemede hız kesmiyor. Şahintepe Mahallesi'nde yeni bir kentsel yenileme projesine daha başladıklarını duyuran Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Vatandaşlarımız ister bireysel, ister ada bazlı inşaatlarını yapabilmeleri için tüm süreçleri işletiyoruz." dedi.

Başakşehir Belediyesi, kentsel yenileme çalışmalarıyla Türkiye'ye rol model olmaya devam ediyor. Güvercintepe,Şahintepe ve Ziya Gökalp mahallelerindeki kentsel yenileme projeleriyle modern ve depreme dayanıklı konutlar üretiliyor. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Şahintepe Mahallesi'nde temeli atılan ve yapımı hızla devam eden yeni kentsel yenileme projesini yerinde inceledi.

"Kalıcı çözümler üretiyoruz"

Başakşehir genelindeki kentsel yenileme çalışmalarının hızladevam ettiğini ifade eden Başkan Kartoğlu, "Şehrimizin yaşam kalitesini yükseltmek, deprem ve doğal afetlere karşı daha dayanıklı konutlar üretmek adına kentsel yenilemeye çok önem veriyoruz. Yola çıktığımız ilk gün bu konuda kalıcı çözümler üreteceğimizi söyledik. Hamdolsun, yolumuzdan dönmedik. Başakşehir'imizin birçok lokasyonundaçalışmalara başladık. Güvercintepe, Ziya Gökalp ve Şahintepe'de büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

"Başakşehir'in vizyonunu yansıtacak"

Şahintepe Mahallesi'nde yapımına başlanan kentsel yenileme projelerinin ardından ada bazlı çalışmalara hız verdiklerini belirten Başkan Kartoğlu, "Hak sahibi komşularımızla birlikte plan ve projelerimizi titizlikle hazırladık. Yeni etap konutlarımız aynı zamanda Başakşehir'imizin güzelliğini,sosyal donatı alanlarını ve vizyonunu da yansıtacak." dedi.

Riskli bina stokunda hedef sıfır

Kentsel yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Kartoğlu, "Vatandaşlarımız ister bireysel, ister ada bazlıinşaatlarını yapabilmeleri için tüm süreçleri işletiyoruz. Deprem riskini biliyoruz. El birliği ile binalarımızı yenilemek için var gücümüzle çalışıyoruz. 2009 yılında yüzde 50 olan riskli bina stokunu kentsel yenileme çalışmalarıyla yüzde 13'e indirdik. 5 yıl içinde bu rakamı sıfıra düşürme hedefimize adım adım yaklaşıyoruz." - İSTANBUL

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