KDP lideri Barzani ile Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Zeydan, siyasi süreci görüştü

Güncelleme:
Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ile Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Irak'taki siyasi süreç ve anayasal haklar üzerine istişarelerde bulundu.

Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre Barzani ile Zeydan, Erbil'de bir araya geldi.

Görüşmede, Irak'taki siyasi durum, tarafların anayasal hakları ve siyasi süreçte atılacak adımlar hakkında istişarede bulunuldu.

Erbil'deki görüşmenin, Irak Cumhurbaşkanı'nın seçilmesi ve yeni hükümetin kurulması öncesi yapılması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
