KDP lideri Mesud Barzani: "Fırsatçıların, sorunları ve krizleri derinleştirmelerine yol vermeyin"

KDP Başkanı Mesud Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve Bağdat hükümetinin sorunları çözmek için bir araya gelmesi gerektiğini belirtti ve fırsatçıların sorunları derinleştirmemesi gerektiğini ifade etti.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti ile Bağdat hükümetinin sorunları çözmek için toplanması ve "sorunları derinleştirmeyi amaçlayan fırsatçılara" yol vermemeleri çağrısında bulundu.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mesud Barzani, Erbil ile Bağdat arasında yaşanan sorunları değerlendirdi.

Barzani, "Bölgemizde savaş ve karışıklığın yoğun olduğu bir dönemde, Irak'ta çeşitli kriz tehditleri ve siyasi taraflar arasındaki görüş ayrılıkları giderek artıyor." ifadelerini kullandı.

Sorunların derinleşmesinin önlenmesi gerektiğini belirten Barzani, "Böyle bir süreçte Irak federal hükümeti ve Kürdistan bölgesi hükümetine sorunlara ve anlaşmazlıklara bir çözüm bulmaları için toplanmaları ve anlaşmaya varmaları çağrısında bulunuyorum. Bu şekilde fırsatçı kesimlerin sorunları ve krizleri derinleştirmelerine yol vermeyin." açıklamasında bulundu.

Barzani'nin, Irak Petrol Bakanlığı ile IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığının Türkiye'deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatına onay verilmemesine ilişkin birbirini suçlamasının ardından açıklama yapması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Haydar Şahin
