Üye Girişi
Haberler

BARÜ Akademik Kurul Toplantıları Tamamlandı

Güncelleme:

Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen akademik kurul toplantıları sona erdi. Toplantılarda eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı konularında planlamalar gözden geçirildi. Ayrıca, ulusal ve uluslararası sıralamalarda gösterilen başarının sürdürülebilir şekilde geleceğe taşınması konusunda stratejiler ele alındı.

Bartın Üniversitesi'nde (BARÜ) gerçekleştirilen akademik kurul toplantıları sona erdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün akademik kurul toplantıları tamamlandı.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'un katılımıyla gerçekleştirilen 14 ayrı toplantıda, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı konularında planlamalar gözden geçirildi.

Akademik birimlerin gelişim süreçlerinin aktarıldığı kurullarda ayrıca, ulusal ve uluslararası sıralamalarda gösterilen başarının sürdürülebilir şekilde geleceğe taşınması konusunda stratejiler ele alındı.

Fakülte ve bölümlerin yürüttüğü projeler, güncel çalışmalar, mezun öğrenciler ile ilişkilerin ele alındığı kurullarda, kalite ve sürdürülebilirlik ekseninde belirlenen hedeflere yönelik değerlendirmeler yapıldı.

Toplantılarda, kalite güvencesi sisteminin sürekli iyileştirilmesine dayanan bir dizi faaliyetle şekillenen 2024-2028 Stratejik Planı çerçevesinde tüm paydaşların yer aldığı kapsamlı yaklaşımın benimsenmesi vurgulandı.

Tüm bileşenlerle ülkenin gelişim stratejileri doğrultusunda önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Uzun, öğrenci odaklı vizyon doğrultusunda 2024 yılı akademik kurul toplantılarında bir araya geldikleri öğretim elemanlarıyla birimlerin mevcut durumlarını değerlendirdiklerini kaydetti.

Kurum kültürü haline gelen kalite anlayışıyla eğitim ve araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlara çıkararak üniversitedeki bilim iklimini güçlendirdiklerini aktaran Uzun, "Tüm paydaşlarımızla elde ettiğimiz başarılar ve öz potansiyelimize olan inancımızla yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Bu düşüncelerle yükseköğretim kurumları arasındaki küresel rekabette 'Biz de varız' diyerek göstermiş oldukları gayret ve sürece katkıları için her bir bileşenimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Salih Doğan kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bakırköy Belediye Başkan Adayı Salih Doğan kaç yaşında, nereli? Murat Dönmez kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Murat Dönmez kaç yaşında, nereli? Zülfiye Güneş kimdir? Memleket Partisi İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Zülfiye Güneş kaç yaşında, nereli? Metin Türk kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Metin Türk kaç yaşında, nereli? Adem Kaya kimdir? Memleket Partisi İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Adem Kaya kaç yaşında, nereli? Faruk Bağcı kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı Faruk Bağcı kaç yaşında, nereli? Kağan Tangör kimdir? Memleket Partisi İstanbul Pendik Belediye Başkan Adayı Kağan Tangör kaç yaşında, nereli? Orhancan Subaşı kimdir? Memleket Partisi İstanbul Maltepe Belediye Başkan Adayı Orhancan Subaşı kaç yaşında, nereli? Mikail Yılmaz kimdir? Memleket Partisi İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Mikail Yılmaz kaç yaşında, nereli? DOLAR KAÇ TL OLDU? 1 dolar ne kadar? Mehmet Şimşek artışlarla ilgili ne söyledi? Murat Dal kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Murat Dal kaç yaşında, nereli? Mustafa Demirci kimdir? Yeniden Refah Partisi İstanbul Avcılar Belediye Başkan Adayı Mustafa Demirci kaç yaşında, nereli? Hasan Söyler kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Hasan Söyler kaç yaşında, nereli? İşsizlik rakamları açıklandı! İşsizlik oranı ne oldu? 2024 İşsizlik oranları nedir? Fahrettin Eroğlu kimdir? Memleket Partisi İstanbul Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fahrettin Eroğlu kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title