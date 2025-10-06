Haberler

Bartın Üniversitesi'nde Hoş Geldiniz Şenliği Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Üniversitesi'nde yeni akademik yılın başlamasıyla birlikte düzenlenen 'hoş geldiniz' şenliği, öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu hızlandırmak ve toplulukları tanıtmak amacıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrenci toplulukları stant açarak tanıtım yaptı ve katılımcılar çeşitli konserler ve DJ performansları ile eğlendi.

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) yeni akademik yılın başlamasıyla "hoş geldiniz" şenliği düzenlendi.

Öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu hızlandırmak ve öğrenci topluluklarını tanıtmak amacıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile BARÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı organizasyonunda Kutlubey Yerleşkesi gölet alanında gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Şenlik kapsamında öğrenci toplulukları, kurdukları stantlarda çalışmalarından ve hedeflerinden bahsederek yeni takım arkadaşlarıyla buluştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenlikte, öğrenciler daha sonra konserler ve DJ performanslarıyla eğlendi.

Kaynak: AA / Selim Bostancı - Güncel
Zincirlikuyu'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

İstanbul'un göbeğinde otomobile silahlı saldırı! Ekipler olay yerinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi

Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi
Fenerbahçe'de 12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı

12 futbolcu Samandıra'dan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.