Bartın Üniversitesi'nde Hoş Geldiniz Şenliği Düzenlendi

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) yeni akademik yılın başlamasıyla "hoş geldiniz" şenliği düzenlendi.

Öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu hızlandırmak ve öğrenci topluluklarını tanıtmak amacıyla Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile BARÜ Öğrenci Konseyi Başkanlığı organizasyonunda Kutlubey Yerleşkesi gölet alanında gerçekleştirilen etkinliğe, öğrenciler yoğun katılım gösterdi.

Şenlik kapsamında öğrenci toplulukları, kurdukları stantlarda çalışmalarından ve hedeflerinden bahsederek yeni takım arkadaşlarıyla buluştu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Çeşitli etkinliklerin yer aldığı şenlikte, öğrenciler daha sonra konserler ve DJ performanslarıyla eğlendi.