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Bartın Kızılelma köyünde 2 katlı evde çıkan yangın 1,5 saatte söndürüldü

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Bartın’ın Kızılelma köyünde dün gece Cihan Demirhan’a ait 2 katlı evin bacasında çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Demirhan ve annesi evden çıkmayı başardı; betonarme ev kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

Bartın'ın Kızılelma köyünde 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Kızılelma köyü Karahasan Mahallesi'nde dün gece saatlerinde Cihan Demirhan'a (56) ait 2 katlı evin bacasında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden Demirhan, birlikte yaşadığı annesi Kadın Demirhan (78) ile evden çıkmayı başardı. Alevleri gören köylüler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede evin tamamını saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını 1,5 saatte söndürdü. Betonarme ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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