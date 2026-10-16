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Bartın Irmağı'nın çamuru denizi kahverengiye çevirdi, İnkumu Sahili çöple doldu

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Bartın Irmağı'nın çamuru denizi kahverengiye çevirdi, İnkumu Sahili çöple doldu
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Batı Karadeniz'de dünden beri etkili olan yağmurda Bartın'da metrekareye 35 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur denize döküldüğü noktada suyu kahverengiye çevirirken, atıklar dalgalarla İnkumu Sahili'ne vurdu; 3 kilometrelik sahilde kirlilik oluştu.

DENİZİN RENGİ DEĞİŞTİ

Batı Karadeniz'de dünden beri etkili olan yağmurda, Bartın'da metrekareye 35 kilogramın üzerinde yağış düştü. Ilgaz Dağları'ndan doğup Bartın'ın dağlık alanlarından geçen yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki Bartın Irmağı'nın taşıdığı çamur, denize döküldüğü noktada suyun rengini kahverengiye çevirdi.

SAHİL ÇÖPLE DOLDU

Bartın Irmağı'nın getirdiği atıklar, dalgaların etkisiyle ırmağın döküldüğü bölgenin yakınındaki İnkumu Sahili'ne vurdu. 3 kilometrelik sahil şeridindeki atıklar kirliliğe yol açtı. Sahildeki atıklar arasında plastik maddeler, ağaç ve odun parçaları, borular, tıbbi atıklar ve evsel atıkların bulunduğu görüldü. Yaz aylarında yüzlerce kişinin denize girdiği sahildeki kirliliği görenler, sahilin temizlenmesini istedi.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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