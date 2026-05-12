Haberler

Bartın'da zıpkınla dalış sırasında baygınlık geçiren kişi kaldırıldığı hastanede öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yaptığı denizde baygınlık geçiren kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde zıpkınla balık avlamak için dalış yaptığı denizde baygınlık geçiren kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu lojmanları bölgesinde balık avlamak için denize açılan Mustafa Onur Özgenç, zıpkınla dalış yaptıktan bir süre sonra sudan çıkmayınca beraberindeki arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı DEGAK-3 dalgıç ekibinin başlattığı aramalar sonucu Özgenç, suyun 15 metre altında hareketsiz bulundu.

Amasra Devlet Hastanesine kaldırılan Özgenç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mersin'in Erdemli ilçesi doğumlu Özgenç'in, futbol branşında bölgesel yardımcı hakem olarak görev yaptığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Akif Yaman
Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak! İşte alınacak kadrolar

Memur olmak isteyenlere müjde! Binlerce kişi alınacak, işte kadrolar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
'Şeker hastalığına iyi geliyor' denilen otu yedi, ölümden döndü

Şifa diye yediği ot, 52 yaşındaki kadını az daha öldürüyordu
Farah Zeynep Abdullah'ın vücudundaki morluklar korkuttu

Ünlü oyuncu sevenlerini korkuttu! Vücudunun her yeri mosmor
Mahmut Arıkan'dan Ankara'yı karıştıran kulis: İktidar sonbaharda baskın seçime gidecek

Ankara'yı karıştıran kulis! "Baskın seçim var" deyip tarih verdi
Cemal Enginyurt, Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu

Muhittin Böcek'e ateş püskürdü! Ağzını fena bozdu
Kurbanlıkta yeni dolandırıcılık yöntemi! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar

Bayram öncesi aman dikkat! Fotoğrafla tuzak kuruyorlar
Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor

Sigara tiryakileri dikkat! Milyonluk cezalar geliyor