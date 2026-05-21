Bartın'da yağmur sonrası denizin rengi değişti

BAZI EVLERİ SU BASTI

Bartın'da etkili olan yağışla birlikte Muratbey mevkisinde yağmur suları yamaçtan Bartın-Karabük yoluna aktı. Bölgede trafik akışı kısmen aksadı. Ana yola akan sel suları nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar evlerine su gelmemesi için kum çuvalları yerleştirdi. Muratbey köyünde bazı evlerin alt katlarını su bastı.

Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı