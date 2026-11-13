Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 110 gram kenevir ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 110 gram kenevir ele geçirildi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın'da Narkotik Şube ekiplerinin iki adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 2 kilo 110 gram kenevir ile kurusıkı tabanca ele geçirildi; kenevirin yatak odasında kurutulduğu görüldü.

Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Belirlenen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 110 gram kenevir ile kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Operasyona ait görüntülerde, kenevirlerin yatak odasındaki çamaşır askılığında kurutulduğu görüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Sedat Peker'den Emre Olur kararı! Tüm bağlarını kopardı

Yanından ayırmadığı ismin üstünü çizdi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var14

Sarıgül soruşturmasında yeni dalga! Listede eski belediye başkanı var
Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda

Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı
Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi

Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi
Ünlü oyuncu Ester Expósito, İspanya'da konut krizi ve düşük maaşlara karşı sokağa çıktı

İspanya'da halk sokağa döküldü! Aralarında dünya yıldızı da var
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı

Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
BİM'den dev satın alma! Türkiye'nin büyüklerinden birini bünyesine katıyor16

BİM'den sürpriz hamle! Türkiye'nin ikinci büyük üreticisini aldı
Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay

Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay