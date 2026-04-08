Bartın'da uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı gözaltına alındı

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, 13 adrese eş zamanlı baskın yaptı ve çok sayıda uyuşturucu, silah ve para ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 13 şüphelinin yakalanması için il genelinde belirlenen 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar, hassas terazi, çok sayıda silah, tüfek ve mühimmat ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
Bakan Yumaklı'nın 'Örnek üretici' dediği çiftçi video çekip yardım istedi

Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçinin yardım çığlığı
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Ateşkes sonrası ilk temas! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi