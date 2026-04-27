Bartın'da trafoda patlama

BARTIN'da PTT binası önündeki trafoda önce yangın çıktı, ardından patlama oldu.

BARTIN'da PTT binası önündeki trafoda önce yangın çıktı, ardından patlama oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kırtepe Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda saat 00.30 sıralarında PTT binası önündeki elektrik trafosunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra trafoda patlama oldu. Patlama tedirginliğe yol açarken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
